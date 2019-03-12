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MADISON - Donald L. Grinde, age 83, of Madison, passed away on Tuesday, March 12, 2019, at St. Mary's Hospital, surrounded by his family.

Funeral services will be held at GUNDERSON EAST FUNERAL AND CREMATION CARE, 5203 Monona Drive, Madison, at 1:30 pm on Sunday, March 17, 2019. Visitation will be held at the funeral home from 12 Noon until the time of the service on Sunday. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

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the life of: Grinde, Donald L.
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