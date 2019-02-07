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MARSHALL / MADISON - Ronald E. "Ron" Goth, age 88, of Marshall, passed away on Tuesday, Feb. 5, 2019, at St. Mary's Hospital.

A Funeral Service will be held at GUNDERSON EAST FUNERAL AND CREMATION CARE, 5203 Monona Drive, Madison, at 1 p.m. on Sunday, Feb. 10, 2019, with Chaplain Steve Zwettler presiding. Visitation will be held at the funeral home from 10 a.m. until the time of the service on Sunday.

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A full obituary will be placed in the Sunday edition. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

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the life of: Goth, Ronald E. "Ron"
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