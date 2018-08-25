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MADISON—Harriet Fischer Gorski, age 86, passed away peacefully on Thursday, Aug. 23, 2018, surrounded by her children, Michael John Gorski and JoAnne Gorski Alkire.

A memorial service is being planned. A full obituary will follow. Please share your memories at www.cressfuneralservice.com.

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