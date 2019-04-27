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LINDEN / MADISON - Mary Jane (Rule) Gordon, age 85, of Madison, passed away on Saturday, April 27, 2019, at St. Mary's Hospital. A funeral service will be held on Thursday, May 2, 2019, at MONONA UNITED METHODIST CHURCH, 606 Nichols Road, Monona. Time details are pending.

A full obituary will be published in Wednesday's edition. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

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