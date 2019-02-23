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MADISON - Yvette Marie Gerl, age 48, passed away on Saturday, Feb. 23, 2019. Arrangements are pending. A full obituary will follow.

Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

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the life of: Gerl, Yvette M.
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