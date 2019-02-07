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WEST POINT - Donald A. Gasser, age 90, passed away on Feb. 5, 2019 at Pine Villa, Prairie du Sac.

Funeral services are pending. A full obituary will appear in the Sunday edition of the WSJ. 

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