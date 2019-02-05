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MADISON - David J. Gartner, age 83, of Madison, died on Friday, Feb. 1, 2019.

A Memorial Gathering will be held on Saturday, Feb. 23, 2019 from 11 a.m. until 1 p.m., at RYAN FUNERAL HOME, 2418 N. Sherman Ave., Madison.

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A full obituary will be published on Sunday, Feb. 17, 2019. To view and sign this guestbook, please visit www.ryanfuneralservice.com.

Ryan Funeral Home & Cremation Services

2418 N. Sherman Ave.

(608) 249-8257

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the life of: Gartner, David J.
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