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MADISON - Dr. Hans B. Fride, age 80, of Madison, passed away peacefully early Monday, Dec. 31, 2018, at his home. Funeral arrangements are pending. A full obituary will appear in the Thursday's edition.

Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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Gunderson Fitchburg

Funeral & Cremation Care

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(608) 442-5002

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the life of: Fride, Dr. Hans B.
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