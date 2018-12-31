...WINTRY WEATHER WITH TRAVEL IMPACTS LINGERING INTO TONIGHT...
.PRECIPITATION WILL CONTINUE TO MOVE IN THIS MORNING. MAINLY RAIN
IS EXPECTED SOUTH, WITH A RAIN/SNOW MIX IN THE NORTH. THERE COULD
BE A LITTLE FREEZING RAIN INITIALLY. THE PRECIPITATION WILL THEN
GRADUALLY CHANGE TO SNOW FROM NORTHWEST TO SOUTHEAST LATER TODAY.
A LITTLE FREEZING DRIZZLE TONIGHT IS NOT OUT OF THE QUESTION.
GIVEN LESS ICE ACCUMULATIONS NOW EXPECTED, THE ADVISORY HAS BEEN
CANCELLED FOR MANY SOUTH/SOUTHEAST COUNTIES.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 AM CST TUESDAY...
* WHAT...RAIN AND SNOW TODAY WILL TRANSITION TO SNOW BY LATE
AFTERNOON INTO THE EVENING. THERE COULD BE SOME FREEZING RAIN
MIXED IN INITIALLY. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 4 INCHES,
THE HIGHER AMOUNTS TOWARD THE NORTHWEST. A LIGHT GLAZE OF ICE
MAY BE POSSIBLE AS WELL.
* WHERE...SHEBOYGAN, COLUMBIA, DODGE, IOWA AND DANE COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 3 AM CST TUESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING
COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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