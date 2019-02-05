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MADISON - Thomas Edwin Frey, age 70, died Wednesday, Jan. 23, 2019.  Brother of Janet Schoell (Rev. Martin), Rev. James, and Karen.

A memorial service will be at 5:30 p.m., Thursday, Feb. 7, 2019, at OUR REDEEMER LUTHERAN CHURCH, 1701 McKenna Blvd, Madison. Memorials to Our Redeemer Lutheran Church are appreciated.

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