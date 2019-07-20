STOUGHTON - Elaine E. Emkow, age 94, passed away on Saturday July 20, 2019. Arrangements are pending, and a full obituary will appear soon.

Cress Funeral and Cremation Service

206 W Prospect St. Stoughton

608-873-9244

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