STOUGHTON - Elaine E. Emkow, age 94, passed away on Saturday July 20, 2019. Arrangements are pending, and a full obituary will appear soon.
Cress Funeral and Cremation Service
206 W Prospect St. Stoughton
608-873-9244
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...A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT NORTHERN GREEN... SOUTHEASTERN COLUMBIA...ROCK...EASTERN DANE...JEFFERSON AND SOUTHERN DODGE COUNTIES... AT 240 PM CDT, RADAR INDICATED STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM FALL RIVER TO NEAR BROOKLYN. MOVEMENT WAS EAST AT 45 MPH. WINDS OF 40 TO 50 MPH ARE POSSIBLE WITH THESE STORMS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MADISON, JANESVILLE, SUN PRAIRIE, FITCHBURG, WATERTOWN, BEAVER DAM, WHITEWATER, STOUGHTON, FORT ATKINSON, WAUNAKEE, MONROE, VERONA, OREGON, JEFFERSON, MCFARLAND, MONONA, WINDSOR, LAKE MILLS, MILTON AND EDGERTON. FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 530 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 14 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN DANE GREEN IOWA LAFAYETTE ROCK IN SOUTHEAST WISCONSIN DODGE JEFFERSON KENOSHA MILWAUKEE OZAUKEE RACINE WALWORTH WASHINGTON WAUKESHA THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARNEVELD, BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT, BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD, BROOKFIELD, CEDARBURG, CUDAHY, DARLINGTON, DELAVAN, DODGEVILLE, EAST TROY, ELKHORN, FORT ATKINSON, FRANKLIN, GERMANTOWN, GRAFTON, GREENFIELD, HARTFORD, JANESVILLE, JEFFERSON, KENOSHA, LAKE GENEVA, MADISON, MAYVILLE, MENOMONEE FALLS, MEQUON, MINERAL POINT, MONROE, MUSKEGO, NEW BERLIN, OAK CREEK, RACINE, SHULLSBURG, SOUTH MILWAUKEE, WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, WAUWATOSA, WEST ALLIS, WEST BEND, AND WHITEWATER.
...DANGEROUS HEAT THROUGH TODAY FOR MUCH OF THE AREA... ...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING... AN EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING. * TEMPERATURES...WILL REMAIN WARM WITH HIGHS IN THE UPPER 80S TO LOW 90S, WITH HEAT INDEX VALUES OF 100 TO 108. THE WARMEST VALUES WILL OCCUR OVER SOUTHERN WISCONSIN. * IMPACTS...HEAT ILLNESSES WILL BE POSSIBLE WITH PROLONGED OUTDOOR EXPOSURE TO THE HEAT. THE ELDERLY, CHILDREN, AND THOSE ON CERTAIN MEDICATIONS ARE ESPECIALLY AT RISK FOR HEAT ILLNESSES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK PLENTY OF FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN... AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1. &&
STOUGHTON - Elaine E. Emkow, age 94, passed away on Saturday July 20, 2019. Arrangements are pending, and a full obituary will appear soon.
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Drawn from the archives of the Capital Times and Wisconsin State Journal, this feature focuses on individuals who made an impact on Madison and Dane County.
Irwin Goodman, a pillar of the Madison community who along with his brother, Robert, gave more than $10 million to philanthropic causes, died Sunday at his Madison home. He was 94.
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