Earl Lloyd Munro, age 80 of Waupun, passed away unexpectedly on Thursday, July 11, 2019, at his home.

Visitation for Earl will be held on Monday, July 22, 2019, from 11:00 a.m. to 1:00 p.m. at Kohls Community Funeral Home, 405 West Main Street, Waupun.

A funeral service for Earl will be held at 1:00 p.m. at Kohls Community Funeral Home. Burial will follow at Highland Memory Gardens.

Kohls Community Funeral Home is assisting the family.

www.kohlsfh.com

Celebrate
the life of: Earl Munro, 80, Waupun
Send Flowers
Or call 888-579-7982 to order by phone.

Listen up!

Sign up for our Podcasts email!

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.