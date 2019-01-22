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MADISON - Alice Marie Dillman died peacefully on Wednesday, Jan.16, 2019. Due to the snow storm, Alice's services are being Postponed To Thursday.

A visitation will be held at GUNDERSON EAST FUNERAL AND CREMATION CARE, 5203 Monona Drive, Madison, on Thursday, Jan. 24, 2019, at 10 a.m., with a brief service at 11 a.m., followed by a luncheon, and at Alice's insistence, martinis. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

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the life of: Dillman, Alice Marie -UPDATE
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