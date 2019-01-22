...WINTER STORM TO IMPACT SOUTHERN WISCONSIN THIS AFTERNOON INTO
WEDNESDAY MORNING...
.OCCASIONAL LIGHT FREEZING RAIN AND SNOW WILL CONTINUE ACROSS
SOUTHERN WISCONSIN THIS AFTERNOON INTO THE EVENING. THE LIGHT
FREEZING RAIN AND SNOW WILL GRADUALLY CHANGE OVER TO MOSTLY SNOW
LATER THIS AFTERNOON AND EVENING. PERIODS OF SNOW ARE THEN
EXPECTED TONIGHT INTO WEDNESDAY MORNING. THE PERIOD OF HEAVIEST
SNOW AND HIGHEST SNOWFALL RATES ARE EXPECTED BETWEEN MIDNIGHT
TONIGHT AND MID-MORNING WEDNESDAY.
HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS ARE EXPECTED WITH A TREACHEROUS
WEDNESDAY MORNING COMMUTE.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CST
WEDNESDAY...
* WHAT...A WINTERY MIX OF LIGHT FREEZING RAIN AND SNOW WILL
TRANSITION TO MOSTLY SNOW LATE THIS AFTERNOON OR EVENING.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 10 INCHES AND ICE
ACCUMULATIONS LESS THAN ONE TENTH INCH ARE EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...NOW UNTIL NOON CST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL WILL BE VERY DIFFICULT, ESPECIALLY
LATER TONIGHT INTO WEDNESDAY MORNING FOR THE WEDNESDAY MORNING
COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW, SLEET
AND ICE WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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