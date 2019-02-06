...SEVERAL PERIODS OF WINTERY WEATHER EXPECTED TONIGHT AND
THURSDAY...
.A PERIOD OF LIGHT FREEZING RAIN AND SLEET IS EXPECTED LATE THIS
AFTERNOON AND EVENING ACROSS SOUTHERN WISCONSIN. ANOTHER ROUND OF
A WINTERY MIX OF FREEZING RAIN, SLEET, AND SNOW WILL AFFECT THE
AREA LATER TONIGHT THROUGH THURSDAY. ICE ACCUMULATIONS UP TO ONE
QUARTER INCH IS POSSIBLE MOST AREAS. THE HEAVIEST SNOWFALL OF 2 TO
5 INCHES IS EXPECTED NORTHWEST AND NORTH OF MADISON.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
THURSDAY...
* WHAT...SEVERAL PERIODS OF A WINTER MIX OF FREEZING RAIN AND
SLEET ARE EXPECTED TONIGHT. MORE WIDESPREAD FREEZING RAIN, SLEET
AND SNOW ARE EXPECTED ON THURSDAY. ICE ACCUMULATIONS UP TO ONE
QUARTER INCH. SNOWFALL ACCUMULATIONS OF 1 TO 5 INCHES, MAINLY
ALONG AND NORTHWEST OF A LINE FROM DARLINGTON TO MADISON TO FOND
DU LAC, WITH THE HEAVIEST SNOWFALL TOWARDS PORTAGE, MONTELLO AND
BARABOO.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...POWER OUTAGES AND TREE DAMAGE ARE POSSIBLE
DUE TO THE ICE. TRAVEL WILL BECOME DIFFICULT. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE AS WELL AS THE THURSDAY
MORNING AND EVENING COMMUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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