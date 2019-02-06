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MADISON / NAPLES, Fla. - Michael Dean, age 87, of Naples, Fla. and Madison. Passed away Sunday, Feb. 3, 2019 in Naples.

A full obituary to follow in Sundays paper.

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