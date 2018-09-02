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MADISON - William J. Clerkin, age 73, passed away unexpectedly at his home on Friday, Aug. 31, 2018. A memorial service will be held at BETHEL LUTHERAN CHURCH, 312 Wisconsin Ave., Madison, on Thursday, Sept. 6, 2018, at 1 p.m. Visitation will be held at the church on Thursday from 11 a.m. until the time of service.

A complete obituary will appear in Wednesday's paper.

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