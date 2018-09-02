THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
NORTHWESTERN LAFAYETTE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
NORTHWESTERN GREEN COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
SOUTHEASTERN IOWA COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
SOUTHWESTERN DANE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
* UNTIL 630 PM CDT.
* AT 335 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA. RAINFALL RATES OF 3 TO 4 INCHES PER HOUR IS
BEING INDICATED BY RADAR. BETWEEN 1 AND 2 INCHES OF RAIN HAS
ALREADY FALLEN IN NORTHWEST LAFAYETTE COUNTY.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
MINERAL POINT, BELMONT, BARNEVELD, RIDGEWAY, HOLLANDALE, MOUNT
VERNON AND LESLIE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, COUNTRY ROADS, FARMLAND, AND OTHER LOW LYING
SPOTS.
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