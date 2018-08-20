...THE FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM CDT FOR
WESTERN DANE COUNTY...
AT 701 PM CDT, LOCAL LAW ENFORCEMENT REPORTED FLASH FLOODING ON THE
WEST SIDE OF MADISON, AS WELL AS THE MIDDLETON AREA. AT 632 PM CDT,
A SPOTTER REPORTED IMPASSABLE ROADS WITH VEHICLES STRANDED ON THE
WEST NORTHWEST SIDE OF MIDDLETON. SEVERAL REPORTS OF FLOODED ROADS
AND INTERSECTIONS, WITH SOME VEHICLES STRANDED, HAVE OCCURRED ON THE
WEST SIDE OF MADISON OVER THE PAST HOUR AND A HALF.
TWO TO FIVE INCHES OF RAIN HAVE FALLEN, WITH THE HIGHEST AMOUNTS
ESTIMATED FROM RADAR OVER THE WEST SIDE OF MADISON AND TOWARD THE
MIDDLETON AREA. FLASH FLOODING IS ALREADY OCCURRING.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
MADISON, FITCHBURG, MIDDLETON, WAUNAKEE, VERONA, OREGON, MOUNT HOREB,
CROSS PLAINS, BELLEVILLE, SHOREWOOD HILLS, MAPLE BLUFF, CAMP RANDALL
STADIUM, PAOLI, PINE BLUFF, MOUNT VERNON, HENRY VILAS ZOO, MARXVILLE
AND UW-MADISON.
ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF ONE TO TWO INCHES ARE POSSIBLE IN THE
NEXT HOUR OR TWO IN THE WARNED AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
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