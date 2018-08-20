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SUN PRAIRIE—Dorothy A. Callies, age 100, died on Aug. 18, 2018.

A Mass of Christian Burial will be held at 11:30 a.m. on Thursday, Aug. 23, 2018, at SACRED HEARTS OF JESUS AND MARY CATHOLIC CHURCH in Sun Prairie. A visitation will be from 9:30 a.m. until the time of Mass at the church on Thursday.

A full obituary will be published in Wednesday’s paper.

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Sun Prairie (608) 837-5400

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