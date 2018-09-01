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OREGON—Julie Burke, age 75, quietly slipped away Aug. 26, 2018. Julie is survived by her sisters, Ann E. Jesse (Norman) and Mary Dimartino (Ralph Sr.); niece, Staci Francis; nephews, Jon Jesse, Ralph Jr. and Bill Dimartino; and a host of wonderful friends.

Per Julie’s wishes, there will be no services. A private celebration will be held at a later date.

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the life of: Burke, Julie
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