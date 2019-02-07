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DEFOREST - Donna Mae Buchner, age 85, passed away Wednesday, Feb. 6, 2019.

A Memorial Service will be held at 11:30 a.m., Monday, Feb. 11, 2019, at WINDSOR UNITED CHURCH OF CHRIST, 4434 2nd St., Windsor. Visitation will take place at the church from 10 a.m. until the time of service.

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A full obituary will appear in Sunday's paper. To view and sign this guestbook, please visit www.ryanfuneralservice.com.

Ryan Funeral Home & Cremation Services

Windsor/DeForest Chapel

6924 Lake Road

(608) 846-4250

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