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SPARTA - Curtis "Curt" Brown, age 53, of Sparta, died Sunday, Feb. 3, 2018 at his home.

A memorial service will be held from 3 p.m. to 3:30 p.m., on Friday, Feb. 8, at the LEON COMMUNITY CENTER, with Reverend Randy Williamson officiating. Following the service, there will be a Celebration of Life until 7 p.m. Online condolences may be offered to the Brown family at www.schanhfoerfh.com.

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In lieu of flowers memorials may be sent to either the Leon Community Center and/or Sparta Area Cancer Support (SACS).

The family would like to thank the Gundersen-Lutheran Oncology and the Gundersen-Lutheran Hospice Team for the care provided to Curt. The Lanham-Schanhofer Funeral Home, Sparta, is assisting the family with arrangements.

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the life of: Brown, Curtis "Curt"
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