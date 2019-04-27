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JOLIET, Ill.—Peter Burghardt Bandy, 84, passed away on April 11, 2019, in Joliet, Ill. Pete was born on March 9,1935, to William and Alice Bandy. He graduated from Madison West High School in 1953. On April 26, 1957, he married JoAnne Wilson, then graduated in 1958 from UW-Madison in Electrical Engineering.

A celebration of Pete’s life will take place this summer in Wayne, Maine.

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the life of: Bandy, Peter Burghardt
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