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OREGON - Dorothy H. Baier, age 94, passed away on Friday, Feb. 22, 2019. Funeral arrangements are pending. A full obituary will be published in a later edition. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Gunderson Oregon

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