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PARDEEVILLE - Brauke A. Andrus, age 25, passed away on Tuesday, Jan. 15, 2019, as the result of an automobile accident.

Funeral services will be held at 2 p.m., on Sunday, Jan. 20, 2019, at OUTREACH BIBLE CHURCH, 235 Northridge Drive, Portage, with Pastor Debbie Tank officiating. Visitation will be held on Sunday from 12 noon until 2 p.m. at the church. The Pflanz Mantey Mendrala Funeral Home in Portage is assisting the family; www.pmmfh.com.

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In lieu of flowers, memorials may be made to the family for a fund to be established for his daughters.

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