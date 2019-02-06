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SUN PRAIRIE - Victor M. Aime, age 86, died on Wednesday, Feb. 6, 2019.

A Funeral Mass will be held at 11 a.m., on Monday, Feb. 11, 2019 at ST. ALBERT THE GREAT CATHOLIC CHURCH in Sun Prairie. A visitation will be held from 9:30 a.m. until the time of Mass at the church on Monday. A full obituary will follow in Sunday's newspaper.

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Tuschen-Newcomer Funeral Home

Sun Prairie, WI (608) 837-5400

www.newcomerfh.com

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the life of: Aime, Victor M.
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