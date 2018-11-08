...FIRST ACCUMULATING SNOW EXPECTED LATE TONIGHT INTO FRIDAY
MORNING...
LIGHT SNOW IS EXPECTED TO OVERSPREAD SOUTHERN WISCONSIN LATE
TONIGHT AND CONTINUE INTO FRIDAY MORNING BEFORE ENDING. THE SNOW
WILL BEGIN IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN BETWEEN MIDNIGHT AND 3 AM
CST, AND IN EAST CENTRAL AND SOUTHEAST WISCONSIN BETWEEN 2 AM AND
5 AM CST.
SNOWFALL BETWEEN 1 AND 2 INCHES IS EXPECTED OVER MOST OF THE
AREA. TEMPERATURES WILL BE HOVERING IN THE LOWER 30S, SO SOME
ACCUMULATION IS LIKELY ON UNTREATED ROADS AND WALKS. THE HIGHEST
ACCUMULATIONS WILL BE ON GRASSY AREAS AND COLDER SURFACES,
INCLUDING BRIDGES AND OVERPASSES. THE LIGHT SNOW WILL INTERFERE
WITH THE MORNING COMMUTE, SO YOU SHOULD ALLOW EXTRA TIME IN THE
MORNING.