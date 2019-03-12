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SALINE, Mich. - Jack W. Adams, age 59, of Saline, Mich., formerly of Benton, Wis., died Saturday, March 9, 2019, at Arbor Hospice in Saline. Jack was born on Nov. 15, 1959, the son of Jack S. and Audrey (Watson) Adams, of Benton.

Among the survivors are his wife, Ann (Kieler) Adams; and son, James, both of Saline; and his mother-in-law, Rita Kieler, of Platteville.

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Services will be at 10 a.m. Monday, March 18, 2019, at UNITED METHODIST CHURCH in Benton, with burial in the church cemetery. Friends may call from 3 p.m. to 5 p.m. Sunday at CASEY FUNERAL HOME & CREMATION SERVICES in Benton. Online condolences for the family may be left at www.caseyfuneralhome.net.

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the life of: Adams, Jack W.
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