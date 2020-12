Note to readers: This is a Spanish translation of a story we published on Wednesday. To read this story in English, please click here.

Para cuando Sonia Ávila le pidió a su marido que llamara al médico, ya había mirado a la muerte a los ojos.

Lo que había comenzado un domingo con dolor de pies se había extendido rápidamente por todo su cuerpo, dejando a esta mujer de 61 años con una sensación de frío durante todo el día. Cuando llegó el martes y no había mejorado, su hija la llevó a hacerle una prueba para el COVID, y cuando la prueba dio positivo, lo que más le preocupó fue su esposo, Carlos. Era él quien tenía diabetes y un historial de ataques cardíacos que podrían conllevar complicaciones.

Aunque Carlos nunca desarrolló más que una tos, la temperatura de Sonia se disparó. Y luego, desde la cama en su tráiler, asolada por la fiebre, vio una figura siniestra que se acercaba por el pasillo, mientras su madre y su suegra, ambas fallecidas, cerraban la puerta para mantenerla fuera.

"Yo veía la cara de la Muerte. Yo veía cómo quería entrar y ellas le cerraron la puerta y no la dejaron entrar", dijo Sonia. "Eso es lo que yo viví y lo que yo vi". Una y otra vez, oró a la Virgen de Guadalupe para que le trajera alivio. Unos días después, lloró al decirle a Carlos que no podía respirar.

A la mañana siguiente y por recomendación de su médico, Carlos la llevó a la sala de emergencias. Cuando el personal le dijo que tendría que dejarla allí y llamar para que le dieran noticias, no tenía idea de cuánto tiempo podría pasar hasta que volviera a ver de nuevo a su esposa de 43 años. Pero seis horas más tarde, ella estaba de camino a casa con medicamentos para una infección pulmonar, de la cual mejoró rápidamente.

Pero casi dos semanas después, la agota hablar demasiado tiempo, y aquellas caminatas de kilómetros de distancia que ella y Carlos solían dar son impensables. Ella no está segura de cuánto tiempo le podrá llevar recuperarse del todo; pues en algunos pacientes, los síntomas duran meses.

"Este virus puede acabar con una persona muy fácilmente", dijo. "Queda uno muy lastimado de todo esto".

En los ocho meses transcurridos desde que la pandemia se apoderó por primera vez de Wisconsin, ha tenido un impacto desproporcionado en los latinos. Aunque representan sólo el 6% de la población del condado de Dane, a 30 de noviembre suman el 15% de los 27.375 casos confirmados y el 14% del número total de hospitalizaciones.

Las mismas tendencias se han observado a nivel estatal y nacional. Los latinos representan alrededor del 7% de la población de Wisconsin, pero el 12% de los casos de COVID confirmados en el estado y el 11% de las hospitalizaciones. Hasta el 29 de noviembre, había 10.417 infecciones confirmadas por cada 100.000 hispanos o latinos en Wisconsin. Eso es un 24% más alto que la tasa para los residentes indios americanos, 52% más alto que la tasa para los residentes afroamericanos y 85% más alto que la tasa para los blancos no hispanoamericanos.

The Madsplainers podcast: How to survive a pandemic Cap Times reporter Natalie Yahr explains the factors that put Madison's Latinos at heightened risk for COVID, and the ways they're fighting back.

A nivel nacional, los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que los latinos tienen 2,8 veces más probabilidades de resultar infectados y 4,6 veces más probabilidades de acabar hospitalizados, en comparación con los blancos no hispanoamericanos.

El único dato alentador: Si bien los latinos corren un mayor riesgo de contraer el virus y requerir hospitalización, no parecen tener un mayor riesgo de muerte. Según datos de salud pública, los latinos representan sólo tres de las 79 muertes en el condado de Dane y sólo el 7% de las muertes en todo el estado.

Con todas las medidas estadísticas del coronavirus moviéndose en la dirección equivocada —y con Wisconsin en el centro— los latinos se encuentran en un riesgo creciente. Pero en todas las maneras en que este virus y sus consecuencias han golpeado desigualmente a la comunidad latina de Madison, la comunidad ha devuelto el golpe. Desde compartir sus habilidades en el idioma español en los sitios en que se hacen pruebas de COVID hasta comprobar el estado de ancianos aislados, desde asistir a cursos virtuales en números récord hasta trabajar más horas al día para mantener sus restaurantes a flote, los latinos locales están demostrando que lucharán para sobrevivir a esta era que pone en peligro y altera sus vidas.

Preparando las defensas

Patricia Téllez-Girón podría haberle dicho que la pandemia golpearía duramente a los latinos. Conocida por muchos como simplemente "la Doctora", Téllez-Girón ha defendido las necesidades de salud pública de la comunidad latina de Madison durante más de dos décadas. Ella atiende a pacientes en la Clínica Wingra de la UW Health, dirige el Consejo Latino para la Salud, organización sin fines de lucro, y mensualmente responde a las preguntas de los oyentes en la estación de radio en español La Movida (WLMV-AM).

"Estamos hablando de las disparidades de salud que han existido durante tantos años", dijo, citando mayores tasas de diabetes, presión arterial alta y obesidad, todos los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de tener complicaciones con un caso de coronavirus. "Cuando empezamos con una población que ya comienza en desventaja y la ponemos en medio de una crisis, por supuesto que no nos va a ir bien".

Estas condiciones de salud preexistentes son sólo uno de los muchos factores detrás de las desproporcionadas tasas de infección y hospitalización de los latinos. Al igual que los afroamericanos, los latinos tienen más probabilidades de tener empleos que no pueden realizarse de forma remota y en industrias denominadas "esenciales" durante la pandemia. Algunos trabajan en industrias como las cárnicas, a las que el presidente Donald Trump ordenó seguir operando incluso cuando se convirtieron en puntos críticos para el COVID, alegando que estas cadenas de suministro de alimentos eran cruciales para la defensa nacional.

Los latinos también tienden a vivir en hogares multigeneracionales y con muchos miembros, lo que aumenta el potencial de exposición y la dificultad para aislarse si se enferman. Y con unos ingresos un 46% inferiores en comparación con los hogares blancos no hispanos —según un informe del Consorcio Latino para la Acción en el 2016— y en un condado en donde un trabajador con salario mínimo necesitaría tres empleos de tiempo completo para pagar un apartamento promedio de dos dormitorios, las familias con limitaciones económicas frecuentemente afrontan una situación en donde no pueden asumir el costo de permanecer en casa por dos semanas si se enferman o han estado expuestos al virus.

Aquellos que son indocumentados se enfrentan a desafíos adicionales. Es menos probable que tengan seguro médico y es posible que los que trabajan siendo compensados "por debajo de la mesa" no reciban las mismas protecciones en sus lugares de trabajo. Los indocumentados no califican para la compensación por desempleo o los fondos federales de estímulo; salvavidas que han permitido que algunos estadounidenses se puedan quedar en casa.

Instantánea de la pandemia: Peligro de detención Ser arrestado por oficiales de inmigracion siempre ha sido una experiencia traumática. Pero ahora, aquellos que están detenidos se enfrentan no sólo al riesgo de ser deportados, sino al riesgo de contraer un virus mortal.

Mientras tanto, incluso aquellos que están en el país legalmente con visas puede que teman sufrir consecuencias migratorias negativas por hacerse pruebas o buscar tratamiento para el COVID, gracias a una nueva regla de "carga pública" emitida por la administración Trump en 2019, que determina que el uso de ciertos servicios gubernamentales por parte de los inmigrantes podría hacerlos inelegibles para una tarjeta verde. En agosto, un tribunal federal dictaminó que la regla no podía entrar en vigor durante la pandemia, pero muchos de los defensores de los inmigrantes se preocupan de que el daño ya esté hecho.

Pero, aunque los latinos estaban en mayor riesgo, Téllez-Girón dijo que los planes de prevención y pruebas diagnósticas no se hicieron con los latinos en mente. "Sabíamos que para el sistema somos invisibles, per se", dijo, si bien reconoce que fue una crisis abrumadora y que había muchas poblaciones que se veían afectadas de manera diferente. "Nunca nadie del sistema nos contactó directamente preguntando: 'Oh, Latinx, ¿qué necesitan? ¿Cómo podemos ayudarles?'"

Como cabeza del Consejo Latino para la Salud, ella está acostumbrada a empujar a que los sistemas tomen en cuenta a los latinos. El Consejo buscó oportunidades para colaborar con el Departamento de Salud Pública de Madison y el Condado de Dane, para hacer que todo, desde el mensaje de salud hasta los procesos para la administración de pruebas se ajustara mejor a los residentes latinos del condado.

Cuando, por ejemplo, se trataba de anuncios sobre el COVID, esto significaba mucho más que la simple traducción del mensaje al español dice Shiva Bidar, copresidenta del Consejo Latino para la Salud y concejal de la ciudad. También era necesario determinar qué mensaje llegaría más a la comunidad y quién tiene la confianza del público.

"Que la Dra. Téllez-Girón sea quien de hecho aparece en el video comunicando el mensaje es muy diferente a tener a alguien que no sea latino y que tenga subtítulos", dijo Bidar. Ella puede determinar de manera directa que esto ha funcionado cuando ve a otros compartiendo estos mensajes y pidiendo a otros que sigan el mismo consejo.

El Consejo convenció a los funcionarios de salud pública de que abrieran un sitio para realizar pruebas COVID en el Villager Mall en la calle South Park. Contrataron a 18 personas hispanoparlantes con el título de especialistas bilingües en COVID-19, muchos de ellos universitarios recién graduados.

Entre estos especialistas reclutados está Gilberto Osuna-León, recién graduado de la Universidad de Wisconsin-Madison, que planea comenzar en la escuela de medicina en el 2021. Osuna-León trabajó con Téllez-Girón en iniciativas de salud pública durante años, y ella fue quien lo convenció de estudiar medicina.

Hoy en día, Osuna-León realiza turnos de ocho horas en cualquiera de los sitios que hacen pruebas y que en un momento dado necesiten su ayuda. El personal bilingüe está capacitado en todas las áreas del trabajo, dice, ya que sus habilidades en el lenguaje tienen gran demanda, por lo que en un día cualquiera podría encargarse de hacer el registro de los pacientes, dar resultados o tomar las muestras.

"Hasta ahora ha sido genial ", dice, y continúa: "Me expongo diariamente al COVID. Afortunadamente, no he desarrollado ningún síntoma ni me he contagiado, pero definitivamente es un riesgo estar allí".

Pero también sabe que los residentes latinos dependen de él, y conoce bien los temores específicos que le pueden asaltar a cualquier paciente indocumentado. Hoy en día Osuna-León está autorizado a trabajar y a salvo de deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Alondra Quechol, receptora de DACA y recién graduada de la UW-Milwaukee, también se postuló. Dice que, aunque ella nunca ha tenido una inclinación particular por la ciencia, su habilidad para la traducción y una personalidad afable, la hacen una candidata ideal para el trabajo. Además, dijo que como era una niña propensa a los accidentes, pasó mucho tiempo en hospitales, y sabe lo que se siente cuando no había nadie más que le pudiera servir de intérprete a sus padres.

"Mis padres están en mi mente y en mi corazón a diario", dijo Quechol. "Algunos padres vienen a mí a decirme: 'Me siento tan agradecido de que estés aquí y entiendas'. No hay nada mejor que sentirse valorado de esa manera".

Bidar dijo que estos jóvenes son ejemplo del poder de la población latina local. "Se han ofrecido para ayudar a su propia comunidad de una manera increíble".

El Consejo Latino para la Salud ha tenido otras respuestas a la pandemia que incluyen videos para motivar a llevar máscaras y coordinar voluntarios calificados para proporcionar asesoramiento virtual o apoyo emocional. Preocupados de que los latinos más jóvenes no tomen el virus en serio, el Consejo trabajó con artistas de hip-hop para producir un video de rap sobre la seguridad COVID y reclutó a estudiantes universitarios para promover, en las redes sociales, la seguridad durante la pandemia. Con el conocimiento de que los mayores pueden sentirse especialmente aislados o deprimidos, a sus 75 años la madre de Téllez-Girón, Yolanda Salazar, junto con un puñado de personas mayores han estado haciendo llamadas de teléfono a unos 70 de sus compañeros para ver cómo se encontraban.

Mientras tanto, una variedad de organizaciones se ha unido para proporcionar redes de seguridad no médicas, desde cajas con alimentos hasta alivio financiero.

'Justicia poética'

Sin estos esfuerzos, Téllez-Girón cree que la pandemia habría afectado aún más a la población latina del condado. Ella está agradecida con el trabajo del Departamento de Salud Pública local, pero es la respuesta de estas organizaciones de base, que se unieron para llenar los huecos en la respuesta gubernamental, lo que ella llama una "gran historia de éxito".

"Lo que han sido capaces de hacer sin mayor apoyo externo ha sido increíble".

Karen Menéndez Coller, Directora Ejecutiva del Centro Hispano, cree que el gobierno local lo hizo lo mejor que pudo dadas las circunstancias. El problema, dice, es que la comunidad latina ya estaba teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas mucho antes de la pandemia.

"Hemos estado pasando desapercibidos, pero sin embargo somos esta comunidad gigantesca que está creciendo en la ciudad, en el condado y en todo el estado ... pero los sistemas sobre el terreno nunca han estado en su lugar para abordar las necesidades", dijo. "¿Cómo abogamos por asegurarnos de que los sistemas sean capaces de estar a la altura del desafío?"

Encima de esa escasez de recursos, dijo Menéndez Coller, hay un gobierno federal hostil a los inmigrantes, y un estado que aún está comprendiendo el crecimiento de la población latina. En Wisconsin, dijo, "todos están aún tratando de entender cosas básicas como de dónde venimos y cuánto tiempo hemos estado aquí. ¿Así que para entrar en acción? Aún falta mucho".

Cuando se le pregunta qué más podría hacer el gobierno ahora para ayudar a los latinos durante la pandemia, Téllez-Girón se ríe. "Déjeme ver: ¿Por dónde empiezo?", pregunta.

Una de las claves, dijo, es proporcionar redes de seguridad económica y condiciones de trabajo que permitan a todas las personas, incluidos los trabajadores indocumentados, a permanecer en casa cuando están enfermas o son contagiosas.

Ramón Ortiz, vicepresidente de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin, sostiene que la pandemia sólo ha dejado claro que los indocumentados son "ciudadanos de tercera clase" tratados como si fueran "prescindibles".

Instantánea de la pandemia: Celebrando la vida y la muerte Cada otoño, Susana Valtierra convierta el patio delantero de su casa en un altar a los muertos. Este año, el altar tiene aún más resonancia, ya que el número de muertos por el coronavirus continúa a crecer.

Cuando la Corte Suprema de Wisconsin escuchó argumentos antes de revocar la orden estatal de quedarse en casa del gobernador Tony Evers; la presidenta de la Corte, Patience Roggensack, ignoró un pico en los casos de COVID vinculados a las plantas empacadoras de carne, diciendo que "no era sólo entre la gente normal del condado de Brown".

Y en una grabación secreta de una reunión en mayo con Evers, el presidente de la Asamblea Robin Vos atribuyó un brote de COVID en Racine a "una gran población inmigrante" y "a una diferencia en la cultura en donde la gente vive y trabaja mucho más cerca los unos de los otros”.

Esos comentarios, dijo Ortiz, revelan una falta de comprensión. "¿De qué cultura inmigrante está hablando?", Ortiz dijo. "¿El hecho de que tengan que ir a trabajar? ¿El hecho de que tengan que trabajar en un entorno cerrado? ¿El hecho de que no puedan quedarse en casa? ¿El hecho de que la pobreza los obliga a vivir en hogares multigeneracionales?"

"Eso no tiene nada que ver con la cultura inmigrante", dijo. "Eso tiene que ver con la pobreza y la disparidad y la gente que tiene que trabajar para sobrevivir".

Pero Ortiz ve una "justicia poética" en la pandemia. "Si el gobierno federal no reconoce la humanidad de los indocumentados... el COVID sí", Ortiz afirmó. "No tuvo ningún problema en verlos como un anfitrión para el virus ... No hizo distinción entre su estatus de ciudadanía, su raza, su clase o su etnia".

Esto, cree Téllez-Girón, es un mensaje clave para cualquiera que esté preocupado por el virus. "La comunidad en general tiene que escuchar que cualquier cosa que nos pase va a filtrarse a las otras comunidades", Téllez-Girón afirmó. "Te importa porque si me infecto, y salgo a la calle voy a infectarte a ti".

Con máscara y abierto para el comercio

Otra medida del daño de la pandemia a la comunidad latina es el número de llamadas que entran en la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin, que ayuda con todo a las empresas de propiedad latina en todo el estado, desde el registro de una empresa hasta el cierre correcto de la misma. Antes de marzo, la Cámara, con sede en Fitchburg, recibía un promedio de 50 llamadas al mes, dijo la Directora Ejecutiva Jessica Cavazos. Pero desde que la pandemia se asentó en Wisconsin, ese número se sitúa alrededor de las 300.

En una encuesta realizada en octubre por la UW-Oshkosh sobre el efecto del COVID en los negocios del estado, las empresas que respondieron reportaron $1 millón de dólares por pérdidas de ingresos, $218,000 por pérdidas de inventario, $839,000 perdidos en salarios y productividad y $3 millones en otras pérdidas económicas.

Al principio de la pandemia, la Cámara Latina ayudó a las empresas a anunciarse en línea o cambiar a servicio de recogida en la acera. Pero ocho meses después del comienzo de la pandemia, Cavazos dice que el trabajo es más sobre la planificación a largo plazo. La Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin en un informe publicado en junio estimó que pasarán más de dos años antes de que Wisconsin vuelva a los niveles de empleo de antes de la pandemia.

"Ahora tenemos que reajustar nuestras velas para ayudar a la gente a navegar los próximos tres a cuatro años de recuperación", dijo.

Anahí Rojas Muñoz y su esposo José Antonio Vázquez son los propietarios de El Panzón, un restaurante mexicano en la calle South Midvale. cuya especialidad es la cemita, un sándwich del tamaño de un plato lleno de carne, queso rallado y aguacate. Su comida es apta para llevar, pero la demanda no es la misma de antes. Para sobrellevarlo, empezaron a cerrar una hora antes, y han reducido las horas de sus dos únicos empleados asalariados, optando los propios dueños por trabajar turnos más largos.

Pero la pareja se preocupa por sus empleados. "También es difícil para ellos, porque tienen a sus familias. Y queremos poder contar con ellos cuando todo esto haya terminado", dijo Rojas. "No podemos solamente pensar en nosotros mismos."

Podrían haber solicitado el Programa Federal de Protección de Cheques de Pago, que ofrecía fondos para las empresas que mantenían a sus empleados en la nómina, pero las empresas que finalmente recortaran personal estaban obligadas a devolver el dinero.

"Aparte de la pandemia, vamos a tener un préstamo… No, no se nos hace buena idea. Sería mucha presión, mucho estrés", dijo Vázquez. "Si no funciona, pues cerraríamos y nos vamos. Pero si no, tenemos que cerrar y tenemos que pagar todavía".

Antes de la pandemia, sus hijos adolescentes ayudaban en el restaurante, pero Rojas dijo que han mantenido a los niños en casa desde marzo. En el tiempo transcurrido, la pandemia disminuyó brevemente y luego se aceleró de manera drástica. Cuando la corte estatal anuló una orden estatal de permanecer en casa, los funcionarios locales de salud pública emitieron restricciones propias.

Mientras que algunas empresas se han rebelado a tales restricciones, la pareja dice que les gustaría ver pasos más enérgicos para detener el virus, como un cierre global de un mes, en el cual no abra ningún negocio excepto, tal vez, las farmacias.

"Nosotros cerraríamos un mes, pero que cerrara todo. Un cierre total", dijo Vázquez. "Que no saliera nadie".

"Es algo muy importante", coincidió Rojas. "Si no cerramos como dice José, esto va a seguir", dijo, con ventas muy pobres, poco trabajo y con la gente asustada de salir de casa.

"Es como un dolor", dijo Vázquez, lo mejor es terminar con él. "Más vale cerrar un mes y se quita, a tener el dolor todo el tiempo, todo el tiempo, todo la vida".

Estudiantes comprometidos

La pandemia ha generado unos parámetros muy malos: el número de casos que se dispara, un número de muertos en constante crecimiento, una avalancha de solicitudes de desempleo y un aumento de la demanda en las despensas de alimentos.

Sin embargo, en la Academia Latina para el Desarrollo Laboral, sus números nunca han sido mejores, dice su Director Ejecutivo, Baltazar De Anda Santana, señalando que más estudiantes se están inscribiendo en clases y obteniendo credenciales que van desde el GED hasta certificaciones en oficios relacionados con la construcción.

No es una victoria pequeña, teniendo en cuenta que la pandemia significó que tuvimos que repensar completamente cómo opera la escuela de educación para adultos. Cuando en la primavera, la escuela trasladó las clases a internet, De Anda y su personal temieron que los estudiantes tuvieran dificultades para ajustarse. Pero los resultados lo sorprendieron.

La Academia Latina tiene un convenio con la Urban League of Greater Madison para ofrecer una clase a los estudiantes que buscan obtener licencias de conducción comerciales, en la que se suelen inscribir de 15 a 20 estudiantes. Pero cuando anunciaron que tendrían una versión virtual de la clase que comenzaría en noviembre, tuvieron más de 70 inscritos.

En una entrevista la semana anterior al comienzo de la clase, De Anda se reía mientras se preguntaba en voz alta cómo lograrían sacar adelante una clase tan grande. "Ya veremos", dijo.

Pero la clase comenzó sin problemas, y, después de hacer varias semanas de estudio en línea, los estudiantes se reunirán individualmente con un instructor para su práctica al volante. "La pandemia destruyó muchas cosas, pero no destruyó el impulso, la tenacidad ni la resiliencia de nuestras comunidades", dijo De Anda.

"No podemos usar el COVID como excusa para no proporcionar servicios a la comunidad a la que servimos", dijo, señalando que la escuela todavía está trabajando para ayudar a aquellos que no han superado los desafíos tecnológicos.

Recordando un reciente seminario web, en el que se le preguntó qué lo mantiene despierto por la noche. "Dije, ya sabe, los estudiantes están siendo creativos, están buscando soluciones fuera de lo común. Así que, lo que nos mantiene despiertos es, ¿cómo podemos cumplir sus expectativas? ¿Qué más podemos hacer por ellos?"

Liliana Silva Chávez es una de las muchas estudiantes que mantuvo su mirada fija en su meta a pesar de la pandemia. Cuando vivía en México, dejó la escuela después de la secundaria, y asistió a clases de educación para adultos hasta que se mudó a los Estados Unidos a los 19 años. Después de 16 años en Madison, esta ayudante de cocinera y madre de tres hijos, en enero pasado, comenzó clases de GED en la Academia Latina, con la esperanza de dar ejemplo a sus hijos. Al traerlos con ella a la escuela, el programa proporciona cuidado de niños, los niños anunciaban con orgullo que iban a la escuela de su madre.

Es difícil cuando no has agarrado un libro de texto en años, dice, y cuando de niña nunca estudiaste historia o gobierno de los Estados Unidos, pero ella completó un curso tras otro, y celebró con sus hijos cada uno de los certificados que iba obteniendo.

En marzo, Silva aprobó todas las partes del examen del GED excepto matemáticas, así que cuando las clases se transfirieron a en línea, se mantuvo firme en los estudios. A medida que los empleadores cortaban horas de trabajo, ella tomó un segundo trabajo, y cuando tenía que trabajar durante la hora de clase, se ponía sus auriculares, y recostaba su teléfono en el mostrador y escuchaba su lección mientras cortaba.

En noviembre, retomó el examen de matemáticas, y se la pasó todo el día actualizando su correo electrónico, esperando los resultados. A la mañana siguiente, obtuvo la respuesta: Silva había pasado el examen.

"Es muy confortable saber que lo lograste, que pudiste hacerlo, que sí se puede".

"Yo en ese momento me dije que no me importa el tiempo yo me tarde, pero es algo que quiero hacer, y lo voy a hacer. Y, pues, lo logré, y no me tardé mucho", dijo con una risotada.

Pero sólo dos semanas después de pasar su última prueba, Silva comenzó a sentirse enferma, y pronto dio positiva para el COVID. Julio García, el Director de Educación de la Academia Latina, regularmente llama a los graduados como Silva para felicitarlos y ayudarles a planificar qué formación quieren seguir en el futuro, pero en las últimas semanas, las malas noticias amenazan con superar a las buenas. En los primeros meses de la pandemia, él y sus colegas recibían dos noticias a la semana de estudiantes o de sus familiares con pruebas positivas. Pero desde principios de noviembre, a menudo son dos al día.

"Las noticias de nuevos estudiantes que contraen COVID están llegando constantemente, y ahora por lo general es toda la familia la que se contagia", dijo García en un correo electrónico.

"Está devastando nuestro cuerpo estudiantil y los cuerpos de nuestros estudiantes".

Hasta que podamos bailar de nuevo

Semanas antes de que Evers ordenara que las empresas cerraran, meses antes de que cayeran enfermos ellos mismos, los Ávila sabían que este virus era peligroso. Por eso, a principios de marzo, cancelaron indefinidamente el evento más importante de su semana: las prácticas de su compañía del Ballet Folklórico de México. El grupo está formado por alrededor de 70 miembros: una mezcla de niños y adultos que se reúnen cada semana en el Centro Hispano a aprender y practicar danzas populares mexicanas e indígenas.

Algunos miembros sugirieron que nos reuniéramos en grupos más pequeños, pero Carlos fue inflexible. "Les dije que no, que no podíamos hacer eso porque si se enfermaran, Sonia y yo nos sentiríamos muy mal", dijo Carlos. "Esto es demasiado. Es algo de lo que la gente se enferma y muere".

El grupo se mantiene en contacto a través de un grupo de Facebook. Varios miembros han compartido que han resultados positivos, y los otros se han ofrecido a llevarles cualquier cosa que pudieran necesitar. Cuando los Ávila se enfermaron, los miembros del grupo les llevaron sopa a su puerta.

Sonia cree que es un milagro que ella haya sobrevivido. "Dios es tan grande que yo creo que él puso las manos en mi", dijo. "Yo pienso que Dios me dio otra oportunidad."

Sonia no asume riesgos con esta segunda oportunidad. Cuando tiene que salir de la casa para conseguir comida o para cuidar a sus nietos, lleva la máscara y se abriga muy bien, temerosa de poder contraer el virus de nuevo y que esta segunda vez podría ser peor.

Por ahora, los Ávila se mantienen ocupados creando intrincados trajes para los miembros de la compañía de danza. La confección de tan solo uno de los trajes emplumados que usan para realizar bailes aztecas, inspirado en los trajes tradicionales de las comunidades indígenas mexicoamericanas, se toma más de dos meses, comenta Carlos. Ya confeccionaron uno para el miembro más joven de la compañía de danza, Jason Telles, de 5 años, y actualmente están elaborando un traje dedicado a Tlaloc, el dios azteca de la fertilidad y el agua.

Sonia espera que los atuendos hagan que a los miembros les emocione aún más el regresar. Pero con la pandemia que todavía está devastando Wisconsin, no están haciendo ninguna conjetura sobre cuándo podría ocurrir eso.

"Veremos cuánto tiempo más dura esto", dice Carlos. "Tarde o temprano, encontrarán una cura. Sé que ya están cerca de encontrar una cura, muy cerca."

