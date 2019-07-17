Marquette County squad tight crop
Marquette County Sheriff's Office

A Fond du Lac man was killed Sunday afternoon when he drove his motorcycle into the back of a vehicle slowing down to make a turn.

Robin Schwartz, 59, was killed in the crash that happened at about 1:15 p.m. Sunday on Highway 22 at Highway XX in the town of Montello, the Marquette County Sheriff's Office said.

The investigation showed a vehicle going north on Highway 22 slowed down for a vehicle turning onto Highway XX.

"The vehicle was struck from behind by a motorcycle that also was traveling north on Highway 22," said Sheriff Joe Konrath.

Schwartz was not wearing a helmet.

Montello Fire and Rescue, Marquette County EMS, the Sheriff's Office and the State Patrol responded to the scene of the crash.

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