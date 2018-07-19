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Madison Fire Department truck, generic file photo
GREG DIXON

A grease fire on a grill was hot enough to melt vinyl siding off a Far East Side home Wednesday, but nobody was injured in the blaze.

The fire was reported at about 5 p.m. at a home in the 5400 block of Katie Lane, the Madison Fire Department said.

"The resident used baking soda to put out the fire," said spokeswoman Cynthia Schuster.

Firefighters took some siding off the affected area and watered it to prevent rekindling of flames.

"Grills are to be used at least 10 feet from combustible materials such as siding, decks, bushes and trees," Schuster said.

Madison Fire has outdoor grilling safety tips online.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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