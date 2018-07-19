...WINTER STORM IMPACTING SOUTHERN WISCONSIN THROUGH THIS
MORNING...
.AFTER A BIT OF A LULL, SNOWFALL WILL CONTINUE TO PICK UP IN
INTENSITY EARLY THIS MORNING AND CONTINUE TO FALL THROUGH THE
MORNING HOURS. HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS ARE EXPECTED WITH A
TREACHEROUS WEDNESDAY MORNING COMMUTE.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CST TODAY...
* WHAT...SNOW THROUGH THE LATE MORNING HOURS, POSSIBLY HEAVY AT
TIMES. ADDITIONAL ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES WITH TOTAL
SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 8 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...NOW UNTIL NOON CST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL WILL BE VERY DIFFICULT, ESPECIALLY
FOR THE MORNING COMMUTE. EXPECT SNOW COVERED ROADS AND REDUCED
VISIBILITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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