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Police siren lights light bar squad car
iSTOCK

A woman escaped injury Thursday night after she was shot at in her car while stopped at a stop light on the Southwest Side.

The incident happened at about 11:30 p.m. at the intersection of South Whitney Way and Schroeder Road, Madison police said.

The 23-year-old woman told police there were two possible suspect vehicles, one a gray or black newer SUV and the other a red SUV with an "8" in the license plate.

"Evidence was located that confirmed a shooting took place," said Lt. Daniel Nale.

No description of a suspect was given.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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