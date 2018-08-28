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Police siren lights light bar squad car tight crop
iStock

A woman getting out of her car at her home on the North Side Monday night was robbed by three young men, one armed with a handgun, the suspects taking personal items and her car as well.

The armed robbery happened at about 11:55 p.m. in the 1600 block of Troy Drive, Madison police said.

The 58-year-old woman was not injured.

The vehicle is a silver-colored 2010 Honda Fit.

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The suspects are young black males, one wearing a black hooded sweatshirt the other two wearing gray hooded sweatshirts.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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