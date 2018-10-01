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A woman who was grabbed and groped by a stranger early Sunday morning got away from the attacker when she kicked him and screamed.

The alleged sexual assault was reported at about 12:30 a.m. Sunday in the 400 block of West Gilman Street, Madison police said.

The 22-year-old Middleton woman told police the stranger pulled her into an alley and assaulted her.

"She said she screamed and kicked the man, which enabled her to break free and seek help," said police spokesman Joel DeSpain.

The suspect is a white male, 20 to 30 years old, 6 feet, 2 inches tall, dark brown hair, brown eyes, facial stubble, tattoo on right wrist, wearing blue jeans and a white T-shirt under a gray Calvin Klein jacket.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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