Try 1 month for 99¢

A vehicle crashed into a building on Madison's Near East Side Thursday night and may have struck a gas line, police said.

The vehicle crashed into a building in the 1000 block of East Dayton Street at about 9:30 p.m., Lt. Reggie Patterson said.

Further information was not immediately available as police are continuing to assess the scene, Patterson said. 

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Shelley K. Mesch is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal. She earned a degree in journalism from DePaul University.

Comments disabled.