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Rashmila Modaff, 13, was found safe by Fitchburg police, Madison police said.

A 13-year-old Madison girl has been reported missing after last being seen around 8 p.m. Thursday night.

Rashmila Modaff was in the 1400 block of East Washington Avenue Thursday night and hasn't been seen since, Madison police said.

"There is concern for her welfare as she is without her medication," said police spokesman Joel DeSpain.

Rashmila is of Asian descent, about 5 feet tall, 100 pounds, long dark brown hair, brown eyes and teeth braces with pink rubber bands.

She was last seen wearing a shiny brown North Face jacket, gray leggings or pants, with a black stripe imprinted with the brand name "Pink."

Anyone with information about Rashmila is asked to call 911.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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