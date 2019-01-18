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Police siren lights light bar squad car
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A South Side residence was burglarized Wednesday by someone who "trashed" a bedroom, according to the victim.

The burglary was reported at about 9:50 p.m. in the 4200 block of Milford Road, Madison police said.

The resident found a side door frame had been broken as the burglar forced entry into the home.

"A kitchen cabinet had been rifled through and the bedroom was trashed," said police spokesman Joel DeSpain.

The victim said jewelry and cash were taken.

No description of a suspect was given.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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