...WINTER STORM TO AFFECT SOUTHERN WISCONSIN TODAY...
.SNOW WILL CONTINUE TO AFFECT SOUTH CENTRAL INTO EAST CENTRAL AND
SOUTHEAST WISCONSIN THIS MORNING. HOWEVER, THE SNOW WILL TAPER
OFF OFF QUICKLY FROM WEST TO EAST OVER INLAND AREAS AS THE LATER
MORNING MOVES ALONG. HOWEVER, DUE TO LAKE EFFECT SNOWFALL KICKING
IN, PERIODS OF SNOW SHOWERS WILL CONTINUE ACROSS FAR SOUTHEAST
WISCONSIN INTO THE EVENING HOURS.
SNOW AMOUNTS OF 3 TO 8 INCHES ARE EXPECTED ACROSS MUCH OF SOUTH
CENTRAL, EAST CENTRAL AND SOUTHEAST WISCONSIN, WITH HIGHEST
AMOUNTS FARTHER SOUTH. MILWAUKEE, RACINE AND KENOSHA COUNTIES
COULD SEE 6 TO 9 INCHES RIGHT NEAR THE LAKESHORE DUE TO THE LAKE
EFFECT SNOW. BRISK NORTHEAST WINDS OF 15 TO 25 MPH WILL CAUSE
AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW.
...WINTER STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 9 AM CST THIS MORNING...
* WHAT...SNOW. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 8 INCHES
ANTICIPATED.
* WHERE...IOWA, DANE, LAFAYETTE, GREEN AND ROCK COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 9 AM CST THIS MORNING.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL WILL BE DIFFICULT. PATCHY BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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