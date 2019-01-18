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Police siren lights light bar squad car
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A woman getting robbed in her South Side apartment was strangled by one of the three robbers, with one man arrested afterward.

Randy Bond, 33, Madison, was tentatively charged with armed robbery in the incident that happened at about 11:25 a.m. Thursday in the 2300 block of South Park Street, Madison police said.

The 45-year-old woman went unconscious when she was strangled, and was taken to the hospital.

She told police Bond is an acquaintance.

"The suspect was armed with a handgun," said police spokesman Joel DeSpain. "It appears the intruders were seeking cash, but only took the woman's phone."

The other two suspects are being sought by police.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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