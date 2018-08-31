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A man was shaken Thursday night when a driver who felt he was cut off pulled a gun on the victim before driving off in Downtown Madison.

The incident happened at about 9:40 p.m. on West Lakelawn Place, Madison police said.

The 51-year-old victim from Oregon (Wis.) told police he was on his way to pick up his daughter Downtown and was driving on North Park Street when the troubles started.

"The victim attempted to pull into the lane where the suspect's SUV was in," said police spokesman Joel DeSpain. "The suspect didn't let him in, so the victim sped up and pulled in front of him."

The suspect apparently felt he had been cut off, so he followed the victim's car until he stopped near his daughter's apartment.

"The two men, now out of their vehicles, exchanged words," DeSpain said. "The suspect went back to his SUV and got his gun."

The suspect allegedly said "That's right, mother, road rage!"

No shots were fired and the victim wasn't hurt, as the suspect drove away.

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The suspect is white, 32 to 37 years old, short blonde hair, wearing a red and white shirt and driving a black or dark blue SUV.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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