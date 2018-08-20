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A man who tried to pick fights with others early Saturday morning in Downtown Madison was knocked out and ended up in the hospital.

The 42-year-old Madison man was found in the 400 block of West Gilman Street at about 2 a.m. Saturday, Madison police said.

"He couldn't remember what happened, but a witness said the victim initiated a disturbance with a group of men," said police spokesman Joel DeSpain.

Witnesses said there was a fist fight between the victim and another man, and then others got into the fight, kicking and punching the victim before police arrived.

"Those involved in the battery have not been identified," DeSpain said. "Officers are reviewing surveillance video in attempting to do so."

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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