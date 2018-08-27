Try 1 month for 99¢
Police siren lights light bar squad car
iStock

A man robbed an East Side bank Saturday morning, making off with an undisclosed amount of cash.

The robbery happened at about 11:15 a.m. at Associated Bank, 4407 Cottage Grove Road, Madison police said.

Nobody was injured.

"The suspect did not display a weapon and took off on foot," said police spokesman Joel DeSpain.

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

The suspect is white, 24 to 26 years old, 5 feet, 4 inches to 5 feet, 7 inches tall, brown eyes, facial hair, wearing mirrored aviator-style sunglasses and a dark navy blue hooded sweatshirt with the hood cinched tightly around his face.

Tags

Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

Comments disabled.