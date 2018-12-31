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A Madison man was arrested on a preliminary charge of a  fourth offense driving while intoxicated early Monday morning in the town of Blooming Grove, the Dane County Sheriff's Office is reporting.

Mark G. Johnson, 39, was arrested at approximately 1:40 a.m. after a Dane County Sheriff's deputy stopped the vehicle he was driving in the parking lot of a McDonald's, 4020 Milwaukee St., according to the sheriff's office report. 

Johnson was also issued a citation for open intoxicants, the report said.

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Rob Schultz has won multiple writing awards at the state and national levels and covers an array of topics for the Wisconsin State Journal in south-central and southwestern Wisconsin.

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