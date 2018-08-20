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A Janesville man who drove his motorcycle into a parked car early Sunday morning was arrested for his seventh alleged operating while intoxicated offense.

John Wallace, 58, was injured in the crash reported at 5:20 a.m. in the 200 block of South Randall Avenue, Janesville police said.

His injuries were considered serious but not life threatening, and he was taken to a local hospital for treatment.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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