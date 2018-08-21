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A fight near Capitol Square Monday night ended with one man going to the hospital and the other going to jail.

Michael Brady Jr., 33, Madison, was arrested on a tentative charge of substantial battery, police said, following the fight that happened at about 8:10 p.m. in the 100 block of State Street near the front of the Wisconsin Historical Museum.

"As the first officer arrived, he saw two men grappling, with one knocking the other to the pavement," said police spokesman Joel DeSpain.

The 44-year-old Madison man struck his head on the concrete, getting knocked out. He was taken to a local hospital.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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