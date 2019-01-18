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A 93-year-old Madison man who thought his grandson was in trouble with the law was bilked out of $8,500 this week in the old but still effective "grandson in trouble" scam.

The scam happened Thursday morning when the victim got a phone call at his home in the 8000 block of Old Sauk Road, Madison police said.

"The phone call was from someone pretending to be a Madison police officer," said police spokesman Joel DeSpain.

The imposter instructed the victim to withdraw funds from his bank account and send cash via Federal Express to an address in Miami.

"The victim followed the instructions and later realized he had been victimized," DeSpain said.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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