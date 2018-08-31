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A Madison man hearing someone trying to break into his residence early Friday morning pointed a handgun at the would-be burglar coming through a window, with the suspect fleeing without gaining entry.

The attempted burglary was reported at about 1:30 a.m. on North Bassett Street, Madison police said.

The 28-year-old man, a 32-year-old woman and two young boys in the house were not injured.

"When he heard a burglar attempting to enter his home, he went to his gun safe and retrieved his handgun," said police spokesman Joel DeSpain.

"With the burglar's upper body inside the victim's kitchen window, the victim pointed the weapon at the intruder and told him to leave," DeSpain said.

The woman told the burglar she was calling police, so he left the same way he tried to get in.

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"Responding officers determined he cut a screen in his attempt to gain entry," DeSpain said. "The children didn't wake up during the incident."

The suspect is white, in his 20s, slender, shoulder-length dirty blond hair parted down the middle, wearing a gray zip-up hooded sweatshirt.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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