...A FLOOD WARNING FOR A DAM FLOODGATE RELEASE REMAINS IN EFFECT
UNTIL 430 PM CDT SUNDAY FOR NORTHEASTERN DANE COUNTY...
LATEST REPORTS FROM MADISON CITY OFFICIALS THIS MORNING CONTINUE TO
REPORT MULTIPLE ROAD CLOSURES IN THE VICINITY OF WHERE THE YAHARA
RIVER CUTS THROUGH THE ISTHMUS. THIS IS DUE TO FLOODING RESULTING
FROM WATER BEING RELEASED FROM LAKE MENDOTA VIA THE TENNEY DAM.
FLOOD WATERS ARE AFFECTING MADISON'S NEAR EAST SIDE ON THE ISTHMUS,
EAST OF BLAIR STREET. MANY ROADS HAVE WATER ON THEM OR ARE CLOSED IN
THAT AREA INCLUDING EAST JOHNSON STREET. EAST WASHINGTON AVENUE HAS
A FEW INCHES OF WATER ON THE OUTSIDE LANE, BUT ALL LANES ARE OPEN.
PLEASE VISIT THE CITY OF MADISON'S WEBSITE FOR ADDITIONAL
INFORMATION.
AROUND ONE INCH OF RAIN IS FORECAST TONIGHT WITH ANOTHER 1 TO 2
INCHES THROUGH THE REMAINDER OF THE WEEKEND. THIS MAY RESULT IN
ADDITIONAL FLOODING ACROSS THE WARNED AREA SO BE PREPARED FOR
ADDITIONAL ROAD AND OR LANE CLOSURES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE AROUND BARRICADES AND INTO FLOOD WATERS.
&&
Weather Alert
...POTENTIAL FOR FLASH FLOODING TONIGHT INTO SATURDAY...
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 10 PM CDT THIS EVENING
THROUGH SATURDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS EXPANDED
THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF SOUTH CENTRAL
WISCONSIN AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN, DANE AND IOWA. IN SOUTHEAST
WISCONSIN, JEFFERSON.
* FROM 10 PM CDT THIS EVENING THROUGH SATURDAY EVENING
* HEAVY RAINFALL OF AROUND 1 INCH WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
MAY FALL IN A ONE TO THREE HOUR TIME PERIOD. THIS COULD RESULT
IN AREAS OF FLASH FLOODING.
* THE ADDITIONAL RAINFALL WILL FALL ON AREAS THAT HAVE RECENTLY
HAD RIVER FLOODING AND LINGERING LOCALIZED URBAN AND RURAL
FLOODING. THESE WET CONDITIONS WILL RESULT IN A FASTER RESPONSE
TO HEAVY RAINFALL, AND QUICKER FLASH FLOODING DEVELOPING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&