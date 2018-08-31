...POTENTIAL FOR FLASH FLOODING TONIGHT INTO SATURDAY...
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 10 PM CDT THIS EVENING
THROUGH SATURDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS EXPANDED
THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF SOUTH CENTRAL
WISCONSIN AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN, DANE AND IOWA. IN SOUTHEAST
WISCONSIN, JEFFERSON.
* FROM 10 PM CDT THIS EVENING THROUGH SATURDAY EVENING
* HEAVY RAINFALL OF AROUND 1 INCH WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
MAY FALL IN A ONE TO THREE HOUR TIME PERIOD. THIS COULD RESULT
IN AREAS OF FLASH FLOODING.
* THE ADDITIONAL RAINFALL WILL FALL ON AREAS THAT HAVE RECENTLY
HAD RIVER FLOODING AND LINGERING LOCALIZED URBAN AND RURAL
FLOODING. THESE WET CONDITIONS WILL RESULT IN A FASTER RESPONSE
TO HEAVY RAINFALL, AND QUICKER FLASH FLOODING DEVELOPING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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