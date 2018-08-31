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A man robbed an bank on Madison's South Side Friday afternoon and fled with case, police said.

The man demanded money from an Associated Bank at 1574 W. Broadway at about 2:30 p.m., Lt. Jamar Gary said.

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The robber did not display a weapon and took off on foot with the cash, Gary said.

The robber was described as being 25 years old, 5 feet, 6 inches tall, about 150 pounds and white. He was wearing a black hooded sweatshirt, blue jeans and sunglasses.

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Shelley K. Mesch is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal. She earned a degree in journalism from DePaul University.

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