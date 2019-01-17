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A man being investigated for drug dealing in Madison was arrested Wednesday at a Far East Side hotel.

Christopher Funches, 29, no permanent address, was arrested without incident at the Grand Stay Hotel, 5317 High Crossing Blvd., Madison police said.

The police SWAT team assisted the Dane County Narcotics Task Force in serving a search warrant at the hotel at about 10 a.m. Wednesday.

"The task force had been conducting an investigation into cocaine dealing," said police spokesman Joel DeSpain. "The alleged peddler was staying in one of the hotel's rooms."

Investigators found cocaine, marijuana and cash among the items seized.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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