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A woman armed with a knife stole smoking products from a Southeast Side gas station Tuesday morning, Madison Police said. 

The suspect entered a BP gas station, 4624 Monona Drive, at about 6:10 a.m., telling a clerk that she was robbing the store, said Madison Police spokesman Joel DeSpain. 

The suspect took more than $250 of smoking products before leaving in a tan sedan, potentially a Buick, without a rear license plate, he said.  

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Chris Aadland is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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