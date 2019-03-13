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Police siren lights light bar squad car
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A woman armed with a knife robbed an East Side gas station Tuesday morning, making off with hundreds of dollars worth of products.

The robbery happened at about 6:10 a.m. at the BP station at 4624 Monona Drive, Madison police said.

"A clerk said the woman announced this was a holdup," said police spokesman Joel DeSpain "She made off with more than $250 worth of smoking products."

The woman fled the store and got into a tan-colored sedan, possibly a Buick, with no rear license plate.

The suspect is a black woman in her 50s, 5 feet tall, 250 pounds, wearing a blue jean top and blue jeans.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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