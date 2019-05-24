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Police siren lights light bar squad car
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The incident happened at about 9:40 p.m. in the 1300 block of Ruskin Street, Madison police said.

The victim was entering the apartment when two men forced their way into the apartment.

"The victim ran to the bathroom and locked the door," said Lt. Reginald Patterson. "A short time later, the victim began smelling smoke."

The victim climbed out the bathroom window and was uninjured.

Madison police and fire units responded to the scene, and the Red Cross was on hand to help the displaced residents.

No cause of the fire, damage estimate or description of the suspects was given.

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