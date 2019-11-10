...SNOW TONIGHT THROUGH THE MONDAY MORNING COMMUTE...
.SNOW WILL QUICKLY OVERSPREAD SOUTHERN WISCONSIN THIS EVENING,
THEN CONTINUE THROUGH THE MONDAY MORNING COMMUTE. BY THE TIME MOST
OF US ARE HEADING TO WORK AND SCHOOL MONDAY MORNING, THERE SHOULD
BE ABOUT 3 TO 4 INCHES OF SNOW ACROSS SOUTHERN WISCONSIN, MOST OF
IT SOUTH OF THE I-94 CORRIDOR. THE HIGHEST AMOUNTS WILL BE ALONG
THE WISCONSIN, ILLINOIS BORDER. AIR TEMPERATURES WILL DROP INTO
THE LOWER 20S BY SUNRISE WITH PAVEMENT TEMPERATURES NOW COLD
ENOUGH TO SUPPORT ACCUMULATION. THIS WILL BE A DRIER SNOW, NOT WET
AND HEAVY. THE SNOW WILL TAPER OFF QUICKLY FROM WEST TO EAST BY
MID MORNING ON MONDAY WITH THE AFTERNOON LOOKING DRY, BUT WITH A
BRISK NORTHERLY WIND. SOME DRIFTING SNOW IS EXPECTED.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO
NOON CST MONDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES.
HIGHER AMOUNTS TOWARD THE WISCONSIN, ILLINOIS BORDER.
* WHERE...DANE, JEFFERSON, LAFAYETTE, GREEN AND ROCK COUNTIES.
* WHEN...FROM 9 PM THIS EVENING TO NOON CST MONDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS WILL BE A DRIER SNOW, NOT WET AND
HEAVY. BRISK NORTHERLY WINDS ARE EXPECTED MONDAY AFTERNOON,
RESULTING IN SOME DRIFTING SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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