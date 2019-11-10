Man arrested for OWI 10th offense

a Sun Prairie man was arrested for his 10th OWI after he was found unconscious by police.

 State Journal Archives

Sun Prairie police responded to a report of an unconscious person in a vehicle Sunday morning who was later identified as the driver and arrested for operating while intoxicated for the 10th time, police said. 

Jason Pollock, 41, was found in the car at the intersection of West Main Street and Bird Street at around 6:45 a.m.

A 10th offense OWI is a felony, Sun Prairie police Sgt. Ray Thomson said. 

Pollock was booked on tentative charges of felony OWI, operating after revocation and a probation and parole hold. 

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