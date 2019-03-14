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Two people have been arrested in Madison for allegedly shooting at a man sitting inside a car on East Mifflin Street Saturday night.

Lilray Dean, 18, and Jaishawn Hayes, 17, were arrested on tentative charges of first-degree reckless endangerment for the shooting that happened in the 1000 block of East Mifflin Street, Madison police said.

Dean was taken into custody on Tuesday afternoon when detectives from the Violent Crimes Unit and the SWAT team served a search warrant at his East Mifflin Street apartment.

"A handgun was recovered inside his apartment," said police spokesman Joel DeSpain.

Hayes turned himself in on Wednesday.

"Detectives believe the two were together when one fired several shots at a 41-year-old man who was inside a parked car," DeSpain said.

The man was not injured.

Police are still trying to determine the motive behind the shooting.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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