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Taggers had a field day last weekend on Madison's North Side, spraying graffiti on everything from houses to a middle school.

The vandalism was reported Saturday morning in and around the 1600 block of Mayfield Lane, Madison police said.

Red spray paint was used to tag homes, vehicles, trailers and the Blackhawk Middle School on Wyoming Way.

"Some of the criminal damage included swear words and crude drawings of body parts, but nothing that could be construed as being racist or anti-Semitic was located," said police spokesman Joel DeSpain.

No suspects were located.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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